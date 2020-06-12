Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 июня

В пятницу, 12 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 4923 до 5011
. За сутки подтверждены 88 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 52 пациента. Всего с болезнью уже справились 2444 наших земляка.
Лечение сейчас продолжают 2528 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
• Калуга – 640 (+12 к предыдущему дню),
• Обнинск – 558 (+14),
• Боровский район – 234 ( -1),
• Жуковский район – 169(+2),
• Малоярославецкий район – 169 (-3),
• Дзержинский район – 110 (+1),
• Кировский район – 103 (+1),
• Людиновский район – 95,
• Козельский район – 89 (+4),
• Бабынинский район – 74 (-2),
• Думиничский район – 41 (-1),
• Жиздринский район – 37,
• Ферзиковский район – 36 (+3),
• Перемышльский район – 30 (-2),
• Хвастовичский район – 27 (+1),
• Медынский район – 22 (+1),
• Сухиничский район – 17,
• Мещовский район – 14,
• Куйбышевский район – 10,
• Спас-Деменский район – 10,
• Тарусский район – 9 (-1),
• Мосальский район – 9,
• Барятинский район – 9 (+2),
• Юхновский район – 6,
• Износковский район – 6 (+2),
• Ульяновский район – 4 (+1).
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