Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 июня

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Выздоровели ещё 52 пациента. Всего с болезнью уже справились 2444 наших земляка.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!