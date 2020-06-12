В Калужской области ещё два человека скончались от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса у 52 человек. С начала эпидемии с опасной болезнью справились 2444 жителя региона.

Зафикисрованно две новые смерти. Всего скончались 39 калужан.

Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 4923 зараженном.

В целом по России за последние сутки выявили 8 987 новых заболевших. С начала эпидемии уже более полумиллиона – 511423. Выздоровели 266 370 человек, скончались 6 715.

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