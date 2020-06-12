В Калужской области подтвердили 5011 случаев коронавируса

В Калужской области в пятницу, 12 июня, выявили 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 5011, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 52 человека. Всего с начала эпидемии – 2444.
Зафиксированно два новых смертельных случая. В списке умерших 39 калужан.
- Это житель Боровского района 1942 года рождения и житель Кировского района 1956 года рождения, - сообщили в оперативном штабе.
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