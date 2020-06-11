В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса

Как мы уже рассказывали, в четверг, 11 июня, в Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса. За весь период эпидемии от COVID-19 в нашем регионе скончались 37 человек.

Региональный оперативный штаб сообщил, что новой жертвой опасной болезни стал 87-летний житель Обнинска.

За последние сутки в нашем регионе заболели коронавирусом 94 человека. За весь период – 4923.

Выздоровели уже 2392 калужанина (+74 за последние сутки).

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