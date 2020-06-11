Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 июня

В четверг, 11 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 4829 до 4923. За сутки подтверждены 94 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 74 пациента. Всего с болезнью уже справились 2392 наших земляка.

За время эпидемии от коронавируса умерли 37 жителей области. За последние сутки подтвердили одну смерть.

Лечение сейчас продолжают 2494 человека.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 628 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 544 (+10),

Боровский район – 235 (+22),

Малоярославецкий район – 172 (-1),

Жуковский район – 167,

Дзержинский район – 109,

Кировский район – 102 (-4),

Людиновский район – 95 (+1),

Козельский район – 85 (+3),

Бабынинский район – 76 (-2),

Думиничский район – 42 (-3),

Жиздринский район – 37,

Ферзиковский район – 33 (-7),

Перемышльский район – 32 (+8),

Хвастовичский район – 26,

Медынский район – 21 (-1),

Сухиничский район – 17,

Мещовский район – 14 (+1),

Куйбышевский район – 10,

Спас-Деменский район – 10 (-2),

Тарусский район – 10,

Мосальский район – 9,

Барятинский район – 7,

Юхновский район – 6,

Износковский район – 4 (-2),

Ульяновский район – 3.

Новые случаи коронавируса в Калужской области за день.

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