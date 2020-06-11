Новую смерть от коронавируса подтвердили в Калужской области

В Калужской области ещё один человек умер от коронавируса. К четвергу, 11 июня, общее количество жертв достигло 37, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели от опасной болезни ещё 74 человека. С начала эпидемии – 2392.

Актуальные данные по заболевшим появятся чуть позже. Пока известно о 4829 случаях.

В целом по России за последние сутки выявили 8 779 новых заболевших. С начала эпидемии уже более полумиллиона - 502 436. Выздоровели 261 150 человек, скончались 6 532.

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