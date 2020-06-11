Опубликовано официальное постановление об открытии стоматологий в Калужской области

Как мы уже рассказывали, власти Калужской области приняли решение открыть стоматологии, которые не работали с начала эпидемии коронавируса.

В четверг, 11 июня, опубликовано соответствующее постановление правительства. Оно вступило в силу в момент опубликования. Клиники уже могут работать.

О работе автошкол, которую ранее анонсировал глава региона, в этом документе ничего не сообщается.

Полный текст постановления правительства Калужской области №458 от 11.06.2020. Постановление №200, в которое вносятся изменения, размещено здесь.

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