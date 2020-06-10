В Калужской области разрешили открыть стоматологии

В Калужской области смогут открыться стоматологические клиники, которые не работали с марта из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство региона.

- Приняли решение об открытии стоматологических клиник, - написал в соцсетях вечером в среду, 10 июня, врио губернатора Владислав ШАПША.

Как напоминают в правительстве, с 2 апреля оказывается плановая медицинская помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями – туберкулезом, вирусными гепатитами, злокачественными заболеваниями, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, инфекциями, передающимися половым путём, психическими расстройствами и расстройствами поведения, нарушением артериального давления, а также с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение состояния. В настоящее время изучается ситуация о возможности перехода медицинских организаций к плановому режиму оказания медпомощи населению.

Напомним, на прошлой неделе Калуга начала первый этап снятия ограничений. Открылась большая часть магазинов. С 10 июня также открыли доступ в скверы и парки.

Также в Калужской области разрешили частичную работу автошкол.

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