В Калужской области разрешили частичную работу автошкол

В Калужской области автошколы смогут частично возобновить работу.

- Автошколы могут принимать экзамены у людей, которые ранее завершили обучение, - сообщил вечером в среду, 10 июня, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях.

Ранее, напомним, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказывал, что полноценную работу автошколы смогут начать на третьем этапе снятия ограничений. Пока Калуга находится на первом.

Также в Калужской области разрешили открыть стоматологии.

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