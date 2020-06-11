Коронавирус в Калужской области, последние данные на 11 июня: выздоровели 2318 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 4829 человек. За последние сутки выявили 68 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 78 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2318 наших земляков.

Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2475 человек. Больше всего в Калуге (632), Обнинске (534), Боровском (213), Малоярославецком (173), Жуковском (167), Дзержинском (109) и Кировском (106) районах.

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