В Калужской области 2318 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса у 78 человек. С начала эпидемии с опасной болезнью справились 2318 жителей региона.

Новых смертей не зафиксировано. Всего скончались 36 калужан.

Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 4761 зараженном.

В целом в России за последние сутки подтвердили 8404 случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 493 657. Вылечились 252 783 человека, скончались 6 358.

UPD. В Калужской области подтвердили 4829 случаев коронавируса.

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