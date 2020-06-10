В Калужской области 2318 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса у 78 человек. С начала эпидемии с опасной болезнью справились 2318 жителей региона.
Новых смертей не зафиксировано. Всего скончались 36 калужан.
Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 4761 зараженном.
В целом в России за последние сутки подтвердили 8404 случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 493 657. Вылечились 252 783 человека, скончались 6 358.
UPD. В Калужской области подтвердили 4829 случаев коронавируса.
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