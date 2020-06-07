Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 июня

В Калужской области в воскресенье, 7 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4511 до 4600 . За сутки подтверждены 89 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 73 пациента. Всего с болезнью уже справились 2097 наших земляков.

Список умерших пополнился еще одной жертвой. Скончался 76-летний мужчина.

Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 37 жителей области.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 657 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 527, (-18)

Боровский район – 207 (+1),

Малоярославецкий район – 171 (+1),

Жуковский район – 161 (+9),

Кировский район – 109 (+1),

Бабынинский район – 80 (+1),

Дзержинский район – 98 (+23),

Людиновский район – 84,

Козельский район – 78 (+13),

Думиничский район – 45 (+1),

Жиздринский район – 36,

Ферзиковский район – 33,

Мосальский район – 21 (-2),

Перемышльский район – 24 (-3),

Медынский район – 25 (+2),

Хвастовичский район – 21,

Сухиничский район – 16 (-1),

Мещовский район – 14 (+1),

Барятинский район – 8 (-5),

Тарусский район – 12 (+1),

Куйбышевский район – 11,

Спас-Деменский район – 10,

Юхновский район – 8,

Износковский район – 8,

Ульяновский район – 3.

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