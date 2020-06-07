Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 июня

В Калужской области в воскресенье, 7 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4511 до 4600 . За сутки подтверждены 89 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 73 пациента. Всего с болезнью уже справились 2097 наших земляков.
Список умерших пополнился еще одной жертвой. Скончался 76-летний мужчина.
Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 37 жителей области.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 657 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 527, (-18)
- Боровский район – 207 (+1),
- Малоярославецкий район – 171 (+1),
- Жуковский район – 161 (+9),
- Кировский район – 109 (+1),
- Бабынинский район – 80 (+1),
- Дзержинский район – 98 (+23),
- Людиновский район – 84,
- Козельский район – 78 (+13),
- Думиничский район – 45 (+1),
- Жиздринский район – 36,
- Ферзиковский район – 33,
- Мосальский район – 21 (-2),
- Перемышльский район – 24 (-3),
- Медынский район – 25 (+2),
- Хвастовичский район – 21,
- Сухиничский район – 16 (-1),
- Мещовский район – 14 (+1),
- Барятинский район – 8 (-5),
- Тарусский район – 12 (+1),
- Куйбышевский район – 11,
- Спас-Деменский район – 10,
- Юхновский район – 8,
- Износковский район – 8,
- Ульяновский район – 3.
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