Коронавирус в Калужской области, последние данные на 7 июня 2020 года: количество заразившихся достигло 4600 человек

За последние сутки в Калужской области заболели еще 89 человек, теперь общее число зараженных по области составляет 4600, сообщил сегодня, 7 июня, региональный оперативный штаб.

Выздоровело 73 человека. Один человек скончался. Это 76-летний житель Дзержинского района.

В списке умерших теперь 37 человек.

На лечении сейчас нахоядтся 2467 человек. По количеству заболевших лидируют Калуга и Обнинск. Из районов – Боровский и Малоярославецкий районы.

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