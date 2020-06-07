Коронавирус в Калужской области, последние данные на 7 июня 2020 года: количество заразившихся достигло 4600 человек

За последние сутки в Калужской области заболели еще 89 человек, теперь общее число зараженных по области составляет 4600, сообщил сегодня, 7 июня, региональный оперативный штаб.
Выздоровело 73 человека. Один человек скончался. Это 76-летний житель Дзержинского района.
В списке умерших теперь 37 человек.
На лечении сейчас нахоядтся 2467 человек. По количеству заболевших лидируют Калуга и Обнинск. Из районов – Боровский и Малоярославецкий районы.
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