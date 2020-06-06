В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса

За последние сутки в Калужской области выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших в нашем регионе выросло со вчерашних 4431 до 4511.

Региональный оперативный штаб сообщил, что умер 58-летний житель Ферзиковского района.

Всего в списке умерших числится 35 жителей региона.

Больше всего человек с коронавирусом сейчас в Калуге, Обнинске, в Боровском и Малоярославецком районах.

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