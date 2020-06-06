В Калужской области от коронавируса скончался еще один человек

За последние сутки в Калужской области выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших в нашем регионе выросло со вчерашних 4431 до 4511, сообщили KP40 в субботу, 6 июня, в региональном оперативном штабе.

Умер еще один пациент. Чуть позже мы опубликуем подробности о скончавшемся.

Всего с начала эпидемии скончались 35 жителей Калуги и области.

Выздоровели ещё 70 калужан. Всего с опасной болезнью справились 2024 наших земляка.

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