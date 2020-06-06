Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 июня

В Калужской области в субботу, 6 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4431 до 4511. За сутки подтверждены 80 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 70 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2024 наших земляка.

Умер еще один человек. Всего в списке умерших 35 жителей области.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 661 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 545, (+18)

Боровский район – 206 (-11),

Малоярославецкий район – 170 (+5),

Жуковский район – 152 (-3),

Кировский район – 108,

Бабынинский район – 79 (-1),

Дзержинский район – 75 -5),

Людиновский район – 84,

Козельский район – 65 (+3),

Думиничский район – 44 (-3),

Жиздринский район – 36 (+1),

Ферзиковский район – 33,

Мосальский район – 23 (-4),

Перемышльский район – 27,

Медынский район – 23 (-1),

Хвастовичский район – 21,

Сухиничский район – 17 (-2),

Мещовский район – 13 (-3),

Барятинский район – 13,

Тарусский район – 11 (-2),

Куйбышевский район – 11,

Спас-Деменский район – 10,

Юхновский район – 8 (-1),

Износковский район – 8,

Ульяновский район – 3 (+2).

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