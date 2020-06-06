Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 июня

В Калужской области в субботу, 6 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4431 до 4511. За сутки подтверждены 80 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 70 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2024 наших земляка.
Умер еще один человек. Всего в списке умерших 35 жителей области.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 661 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 545, (+18)
- Боровский район – 206 (-11),
- Малоярославецкий район – 170 (+5),
- Жуковский район – 152 (-3),
- Кировский район – 108,
- Бабынинский район – 79 (-1),
- Дзержинский район – 75 -5),
- Людиновский район – 84,
- Козельский район – 65 (+3),
- Думиничский район – 44 (-3),
- Жиздринский район – 36 (+1),
- Ферзиковский район – 33,
- Мосальский район – 23 (-4),
- Перемышльский район – 27,
- Медынский район – 23 (-1),
- Хвастовичский район – 21,
- Сухиничский район – 17 (-2),
- Мещовский район – 13 (-3),
- Барятинский район – 13,
- Тарусский район – 11 (-2),
- Куйбышевский район – 11,
- Спас-Деменский район – 10,
- Юхновский район – 8 (-1),
- Износковский район – 8,
- Ульяновский район – 3 (+2).
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