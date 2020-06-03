Коронавирус в Калужской области, последние данные на 3 июня: заболели 4179 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили 4179 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки болезнь подтвердили у 87 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровело ещё 108 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1614 наших земляков. При этом стало известно про ещё одну смерть пациента с коронавирусом. Это 63-летний мужчина из Перемышльского района. За весь период эпидемии скончались 32 жителя Калужской области.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2533 калужанина. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Тем временем

В Калужской области начали первый этап снятия ограничений. Подробности.

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