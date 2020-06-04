RSM 2375: Сильный, надежный, простой!

От хода весенней посевной во многом будет зависеть итог всего сельскохозяйственного года. Погодные условия сезона 2020 года позволили приступить к полевым работам уже в конце марта и на сегодняшний момент практически завершены. Этому, конечно, пособствовало и техническое оснащение хозяйств. Техника должна быть исправной, а главное – качественной.

Комплекс признаков, по которым аграрии выбирают качественную сельхозтехнику, состоит из совокупности таких преимуществ, как надежность, производительность, экономичность. А если к ним добавить проходимость и тяговитость, то запрос приведет нас прямиком к трактору Ростсельмаш RSM 2375.

С момента появления на рынке, эта мощная агромашина получила должный отклик со стороны аграриев, для которых во главе угла стоит рациональность ведения сельского хозяйства.



Подробно в деталях

Машина комплектуется двигателем Cummins QSM 11, который не имеет себе равного по ресурсу при работе в тяжелых условиях, рассчитан на работу в «рваном» режиме при резкой смене нагрузок и в условиях высокой запыленности, на сложных агрофонах. Двигатель отличается скромным аппетитом и неприхотливостью к топливу за счет наличия фильтра с отстойником.

Что важно, RSM 2375 – образец чрезвычайно надежного и простого в ремонте трактора, который при должном уходе работает намного больше нормативного срока эксплуатации.

RSM 2375 – полноприводный сельскохозяйственный универсальный трактор с шарнирно-сочлененной рамой. Машина проста в эксплуатации: понятная трассировка рабочих систем, включаят электрику; минимум электроники; открытая конструкция рамы; внешние бортовые редукторы; смотровые глазки для оценки уровней рабочих жидкостей; удобный доступ к обслуживаемым агрегатам и узлам.



От первого лица

Никто не может рассказать о технике лучше тех, кто на ней работает. Руководитель калужского хозяйства ООО «Русский сыр» Олег Вячеславович Шершнёв поделился своим решением, почему выбрал именно RSM 2375.

– В нашем хозяйстве уже 4 трактора RSM 2375. Первые два купили в 2018 году, на сегодня они уже наработали 3000 гектаров. И нареканий к машинам нет никаких. Поэтому в этом году приобрели еще два трактора. Я считаю, что техника полностью соответствует заявленной мощности, техническим параметрам и цене. Эти агромашины дают в поле отличные показатели работы. Мы их используем практически круглый год. Весь сезон трамбуют траншеи, подают массу. По сервисному обслуживанию тожетивсе отлично, вовремя и безотказно.

С техническим центром «Агрит» работаем уже три года и нас все устраивает, полное взаимопонимание. Только меняем расходники: подшипники и сальники, но это мелкий ремонт.

В целом трактора отличные. Я бы так подытожил – есть пять причин купить трактор RSM 2375: он универсальный, мощный, удобный, интуитивно понятный в управлении, оптимальный по соотношению цена–качество. Это настоящая рабочая лошадка – производительная, простая в обслуживании и экономичная агромашина.