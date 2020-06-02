Коронавирус в Калужской области, последние данные на 2 июня: заразились 4092 человека

На данный момент в Калужской области выявили 4092 случая коронавирусной инфекции. За сутки болезнь подтвердили ещё у 83 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 12 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1506 наших земляков.

В списке умерших по-прежнему 31 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2555 жителей Калужской области. больше всего случаев в Калуге и Обнинске.

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