Коронавирус в Калужской области, последние данные на 2 июня: заразились 4092 человека

На данный момент в Калужской области выявили 4092 случая коронавирусной инфекции. За сутки болезнь подтвердили ещё у 83 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 12 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1506 наших земляков.
В списке умерших по-прежнему 31 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2555 жителей Калужской области. больше всего случаев в Калуге и Обнинске.
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