За сутки в Калужской области 105 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области от коронавируса вылечились ещё 105 человек. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе. Всего с начала эпидемии опасную болезнь побороли 1469 наших земляков.

В списке умерших по-прежнему 31 калужанин. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Новая информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 3834 зараженных.

Тем временем

В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.

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