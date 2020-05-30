В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов

Как мы уже рассказывали, в Калужской области до 15 июня продлили режим повышенной готовности. А с ним и режим самоизоляции, и обязанность носить маски в общественных местах.

В то же время власти по-прежнему планируют начать первый этап снятия ограничений на следующей неделе. В пятницу, 29 мая, об этом заявил врио губернатора Владислав Шапша.

По его словам, в понедельник, 1 июня, пройдёт совещание с Роспотребнадзором. И если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится за выходные, то будет принято решение о частичном снятии ограничений. В частности, должны заработать все непродовольственные магазины площадью до 400 кв.м. и с отдельным входом с улицы.

- Кто-то мог воспринять это постановление как отказ от готовности перейти на первый этап снятия ограничений, - отметил Шапша. - Это не так! Мы по-прежнему ведем работу по подготовке к снятию ограничений. По текущим показателям мы подходим к этому. Если в понедельник они будут также стабильны, мы примем соответствующее решение вместе с Роспотребнадзором.

При этом врио губернатора подчеркнул, что о полной отмене противоэпидемиологических мероприятий говорить пока рано, поэтому и принято постановление о продлении режима повышенной готовности до 15 июня.

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