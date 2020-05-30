Коронавирус в Калужской области, последние данные на 30 мая: в больницах остаются 946 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 3834 человек. Из них 31 скончался, 1431 выздоровел, сообщили вечером в пятницу на заседании оперативного штаба.
По данным министра здравоохранения региона и областного управления Роспотребнадзора, в области проведено уже 42 402 теста на COVID-19.
В больницах остаются 946 пациентов. Показатель распространенности инфекции составляет 0,81. Свободный коечный фонд превышает 50%.
Тем временем
В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня. Подробности.
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