Коронавирус в Калужской области, последние данные на 30 мая: в больницах остаются 946 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 3834 человек. Из них 31 скончался, 1431 выздоровел, сообщили вечером в пятницу на заседании оперативного штаба.

По данным министра здравоохранения региона и областного управления Роспотребнадзора, в области проведено уже 42 402 теста на COVID-19.

В больницах остаются 946 пациентов. Показатель распространенности инфекции составляет 0,81. Свободный коечный фонд превышает 50%.

Тем временем

В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.