В Калужской области скончались врач и силовик, боровшиеся с коронавирусом

Как мы уже рассказывали, в Калужской области по состоянию на 28 мая подтвердили смерть 29 человек от коронавируса. Однако в соцсетях появилось множество комментариев с утверждением, что в Боровском районе якобы умерли врач и сотрудник Росгвардии. Ссылаются пользователи «ВКонтакте» на публикацию боровского чиновника.

Ситуацию прокомментировали в администрации Боровского района.

- 26 мая заместитель главы администрации по социальной политике сообщал о том, что скончались сотрудник правоохранительных органов и врач - это те люди, которые непосредственно принимали участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, однако причина смерти этих людей еще не установлена, - говорится в публикации.

Тем временем

В центре Калуги магазин одежды работал, несмотря на запреты. Подробности.

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