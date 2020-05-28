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В центре Калуги магазин одежды работал, несмотря на запреты

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2020 12:17 9 2820
В центре Калуги магазин одежды работал, несмотря на запреты

В центре Калуги, на перекрёстке улиц Кирова и Московской, магазин одежды работал, несмотря на установленный в нашем регионе запреты. Об этом сообщает Управление административно-технического контроля Калужской области.

- В магазине производилась примерка выбранного товара, что является грубым нарушением эпидемиологических норм и правил в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, - отмечают в управлении.

Сотрудники магазина объяснили, что якобы занимаются продажей товаров первой необходимости: на столе лежало несколько пачек салфеток. Однако в магазине в момент проверки находились и свободно перемещались по залу покупатели.

- За время действия ограничений управлением административно-технического контроля на территории Калужской области проведено более 6,5 тысяч проверок на предмет соблюдения введенных ограничений в связи с угрозой распространением новой коронавирусной инфекции, - прокомментировал ситуацию начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ. - Было выявлено всего 280 нарушений. Как раз эти цифры могут свидетельствовать о том, что основная масса как граждан, так и предпринимательского сообщества, стараются соблюдать введенные ограничения. Однако выявляются и нарушения, по которым после проведения необходимых мероприятий в отношении физических или юридических лиц составляются протоколы об административном правонарушении, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП.

Штраф для юрлиц составляет до 300 000 рублей.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2020 12:17 9 2820
Тэги: общество коронавирус статистика станислав орехов
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