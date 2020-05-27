Коронавирус в Калужской области, последние данные на 27 мая: в больницах подготовили 1793 койки

На данный момент в Калужской области коронавирус выявили у 3560 человек. Из них 1018 уже выздоровели, 27 скончались.
Лечение продолжают 2515 человек. Большая часть из них лечится дома.
Как рассказали вечером 26 мая на заседании оперативного штаба, в больницах развернуты 1793 койки. 476 коек находятся в изоляторах. В ближайшее время дополнительно будет развернуто 365 мест.
За весь период эпидемии в нашей области провели больше 39 тысяч тестов.
Тем временем
В Калужской области назвали возможную дату снятия ограничений. Подробности.
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