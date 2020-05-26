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Каменный мост соединил богатую и бедную стороны Калуги

Татьяна Светлова
Опубликовано: 26.05.2020 20:30 2 1015
Каменный мост соединил богатую и бедную стороны Калуги

Архитектор из Москвы

Когда-то Калуга была разделена на две части: центр и Завершье (за оврагом), которое начиналось от нынешнего Каменного моста. Это была уже самая окраина города. В Завершье жили в основном бедные люди, ремесленники — берендяки. Они изготавливали берендейки — кожаные пантронташи для стрельцов. Здесь, за оврагом, стояли их бедные хижины. Березуйский овраг был глубоким, его объезжали по верху. Внизу находилась кожевенные заводы, стояло несколько деревянных хижин. Жители Завершья враждовали с другими жителями города, не раз случались стычки и драки. Со временем в Завершье стали строить каменные дома, усадьбы. Во второй половине ХVII века здесь, на отшибе, построил свои палаты Кирилл Иванович Коробов. Почему он выбрал это глухое место, непонятно. Но в след за ними появляются палаты Макаровых, Золотарёвых. Поэтому потребовалось связать центральную часть с Заверхской слободой.

Первый калужский наместник, которого поставила Екатерина II, Михаил Кречетников, переманил из Москвы подающего большие надежды архитектора Петра Никитина. Началось строительство моста через Березуйский овраг. Длилось оно три года: с 1777-го по 1780-й. Современникам мост нравился, они утверждали, что он похож на римские сооружения.

Ширина моста — 14 метров, длина — 122 метра. Он стоит на 15 арках, причём 3 средние возведены в два этажа. Высота моста здесь достигает 23 метров. Мост обошёлся городу в 12700 руб­лей. Ещё каждый год выделялись крупные суммы для его ремонта. В XVIII–XIX веках Каменный мост служил смотровой площадкой, с которой можно было полюбоваться видом Оки и правого берега, арками Присутственных мест и Троицким собором.


Шла торговля

Мост не только связывал склоны оврага, на нём процветала торговля: по обе стороны были установлены каменные торговые лавки. Среди торговцев выбирался староста. Известно, что одно время им был Пётр Золотарёв. Староста собирал с владельцев лавок плату за аренду.

«Сей мост по своей огромной красоте полагается в числе знатных публичных заведений, — писал в 1804 году калужский журнал «Урания». — Он стоит на каменных арках вышиной 11 сажён… На нём выстроено 28 лавок, а в конце оного сооружена пирамида, украшенная гербами уездных городов».

Обелиск обозначал границу города. На нём были установлены доски с указанием расстояния от Калуги до всех уездных городов, «чтобы не было спора с ямщиками».

Торговые лавки простояли до 40-х годов XIX века. Потом калужане провели капитальный ремонт: мост украсили чугунной решёткой с кронштейнами, а лавки разобрали.

Существует легенда, что именно о нашем мосте писал Гоголь в «Мёртвых душах», на страницах, посвящённых мечтам Манилова, — о каменном мосте с лавками. Гоголь узнал о нём от своей приятельницы — калужской губернаторши Александры Осиповны Смирновой-­Россет. По её приглашению он приезжал в Калугу. Правда, получается, что Гоголь увидел мост уже после того, как написал о нём.


Посадили деревья

В овраге, через который перекинут Каменный мост, по распоряжению губернатора Смирнова высадили деревья, чтобы укрепить его склоны.

В 1901 году газета «Калужские губернские ведомости» писала: «Каменный мост, краса всего города Калуги и его собственность, долгое время находившийся в ведении и на попечительстве губернского земства, а ныне передаваемый обратно городу, доведён до такого плачевного состояния, что требуется срочный капитальный ремонт». Но ремонт провели только через 9 лет. В 1910 году сделали настил из железобетона.

Целебная вода

По дну оврага текла река Березуйка, превратившаяся со временем в небольшой ручей. Его вода скапливалась в известковых отложениях и всегда ценилась калужанами. Несмотря на то что в воде на самом деле не было никаких минералов, местное население называло родник «Здоровец». Такое же название дали и колодцу. В 1892 году над источником воздвигли каменную часовенку во имя Святителя Николая и в память об избавлении наследника государя цесаревича Александра Романова от угрожавшей его высочеству смертельной опасности. 29 апреля 1891 года на него в Японии было совершено покушение. Часовня не сохранилась до наших дней, а вот родник остался.

Здесь заканчивался кремль

Калужский краевед, архитектор Иван Дмитриевич Белов рассказывал, что когда-­то в овраге были бани Давингофа. Потом вместо них хотели делать спортивную арену, молодёжь предлагала построить открытый театр. Но эти планы так и не были осуществлены.

Раньше напротив старинного храма Покрова на рву, что на нынешней улице Марата, были маленькая часовня и кладбище. В давние времена здесь заканчивался калужский кремль — был пристроен небольшой деревянно-­земляной острог, опоясанный рвом. Через ров перекинули мост — от ближайшей башни до этой церкви. 

Эта статья была опубликована в №22 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.05.2020.

Татьяна Светлова
Опубликовано: 26.05.2020 20:30 2 1015
Тэги: общество история
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