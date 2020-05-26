Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровело больше всего пациентов

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 26 мая подтвердили ещё 101 случай заболевания коронавирусом. Всего в нашем регионе уже 3560 заболевших, 27 человек умерли.
При этом за сутки от опасной болезни вылечились 130 наших земляков. Впервые количество выздоровевших превысило количество новых случаев.
Всего в Калужской области уже 1018 пациентов справились с COVID-19.
Региональный оперативный штаб опубликовал подробные данные о том, в каких районах нашего региона пациенты вылечились от коронавирусной инфекции:
В каких районах Калужской области пациенты продолжают бороться с COVID-19, читайте здесь.
Тем временем
В Калужской области назвали возможную дату снятия ограничений. Подробности.
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