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Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровело больше всего пациентов

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 26.05.2020 19:05 0 447
Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровело больше всего пациентов

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 26 мая подтвердили ещё 101 случай заболевания коронавирусом. Всего в нашем регионе уже 3560 заболевших, 27 человек умерли.

При этом за сутки от опасной болезни вылечились 130 наших земляков. Впервые количество выздоровевших превысило количество новых случаев.

Всего в Калужской области уже 1018 пациентов справились с COVID-19.

Региональный оперативный штаб опубликовал подробные данные о том, в каких районах нашего региона пациенты вылечились от коронавирусной инфекции:

  • Калуга – 329,
  • Обнинск – 178,
  • Боровский район – 122,
  • Малоярославецкий район – 83,
  • Людиновский район – 43,
  • Дзержинский район – 34,
  • Бабынинский район – 31,
  • Думиничский район – 30,
  • Барятинский район – 24,
  • Жуковский район – 19,
  • Кировский район – 19,
  • Износковский район – 18,
  • Мосальский район – 15,
  • Перемышльский район – 13,
  • Козельский район – 12,
  • Тарусский район – 12,
  • Хвастовичский район – 9,
  • Спас-Деменский район – 8,
  • Сухиничский район – 6,
  • Медынский район – 4,
  • Мещовский район – 4,
  • Ульяновский район – 2,
  • Юхновский район – 2,
  • Ферзиковский район – 1.

В каких районах Калужской области пациенты продолжают бороться с COVID-19, читайте здесь.

Тем временем

В Калужской области назвали возможную дату снятия ограничений. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 26.05.2020 19:05 0 447
Тэги: общество коронавирус
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