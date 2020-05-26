Коронавирус в Калужской области: в каких районах выздоровело больше всего пациентов

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 26 мая подтвердили ещё 101 случай заболевания коронавирусом. Всего в нашем регионе уже 3560 заболевших, 27 человек умерли.

При этом за сутки от опасной болезни вылечились 130 наших земляков. Впервые количество выздоровевших превысило количество новых случаев.

Всего в Калужской области уже 1018 пациентов справились с COVID-19.

Региональный оперативный штаб опубликовал подробные данные о том, в каких районах нашего региона пациенты вылечились от коронавирусной инфекции:

Калуга – 329,

Обнинск – 178,

Боровский район – 122,

Малоярославецкий район – 83,

Людиновский район – 43,

Дзержинский район – 34,

Бабынинский район – 31,

Думиничский район – 30,

Барятинский район – 24,

Жуковский район – 19,

Кировский район – 19,

Износковский район – 18,

Мосальский район – 15,

Перемышльский район – 13,

Козельский район – 12,

Тарусский район – 12,

Хвастовичский район – 9,

Спас-Деменский район – 8,

Сухиничский район – 6,

Медынский район – 4,

Мещовский район – 4,

Ульяновский район – 2,

Юхновский район – 2,

Ферзиковский район – 1.

В каких районах Калужской области пациенты продолжают бороться с COVID-19, читайте здесь.

Тем временем

В Калужской области назвали возможную дату снятия ограничений. Подробности.

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