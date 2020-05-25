Дело депутатов Сотскова и Пройдина рассмотрит ЕСПЧ

Дело о вырубке деревьев у гимназии №24 якобы в целях безопасности детей и по просьбе родителей учеников вышло на новый виток.

Напомним, скандал в Калуге разгорелся в 2018 году, когда у учебного заведения вырубили клены и начали организовывать на его месте парковку. Директор гимназии в беседе с нашим корреспондентом указала на депутатов городской думы Калуги от партии «Единая Россия» Сотскова и Пройдина как на инициаторов этого процесса, о чем мы и написали.

Но депутаты подали на нас в суд, который проиграли. Однако вышестоящая инстанция отменила это решение и приняла новое – в пользу депутатов. Наши апелляции, в том числе и в Верховный суд РФ, не дали результата, однако Европейский суд по правам человека, куда мы при поддержке Центра защиты прав СМИ подали жалобу, принял ее к рассмотрению.

Теперь вопрос о том, насколько законными были судебные решения калужских судов по иску о защите чести и достоинства двух депутатов гордумы Калуги Константина Сотскова и Сергея Пройдина к редакции газеты «Калужский перекресток», будет рассматриваться в Страсбурге.

- Жалоба поднимает вопрос о нарушении в данном деле права редакции на свободу выражения мнения по вопросу, представляющему общественную значимость, - комментирует решение Европейского суда директор Центра защиты прав СМИ Галина АРАПОВА. - В практике ЕСПЧ по делам о свободе слова уже сформировались целый ряд важных принципов, которые наши судьи должны знать и применять на практике так же, как и нормы российских законов. Поскольку после ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека она стала частью нашей национальной правовой системы, как и любой закон, принятый российским парламентом. Однако в данном деле Европейская конвенция и правила ее применения были проигнорированы.

- Национальные суды стран, ратифицировавших Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, должны применять ст. 10 Европейской Конвенции при вынесении решений по всем делам, касающимся свободы слова и свободы выражения мнения, - поясняет Арапова. - Как это делать судьям регулярно напоминает Верховный суд РФ, да и в принципе это вопрос грамотного и ответственного применения закона в конкретном случае. Однако в данном деле были допущены существенные правовые ошибки, не был установлен должный баланс между правом на свободу слова редакций СМИ и журналистов с одной стороны и правом на репутацию частных лиц, недовольных публикациями в прессе. Суды не учли публичный статус истцов - местных политиков, чья общественная деятельность подвергалась критике в прессе в связи с ситуацией, представляющей общественный интерес. Это дело поднимает типичные вопросы, по которым Европейский суд уже много раз высказывался, рассматривая жалобы журналистов из разных стран, в том числе и из России. Можно сказать это классические правовые принципы, которые были проигнорированы калужскими судами при рассмотрении дела. Поэтому у редакции есть все шансы выиграть дело в Европейском суде, защитив свое право публиковать материалы, которые поднимают сложные, дискуссионные вопросы, но важные для жителей города. Право выражать критическое мнение, даже если оно кому-то не нравится.