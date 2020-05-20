В Калужской области 245 детей заболели коронавирусом

Как мы уже рассказывали, в Калужской области выявили коронавирус у 2871 человека. Из них 664 вылечились, 20 умерли. В среду, 20 мая, врио губернатора Владислав Шапша предоставил информацию о состоянии людей, которые продолжают лечение.
- На сегодня у 65% пациентов болезнь протекает в легкой форме, у 6% болезнь протекает в тяжелой форме и 29% находятся в состоянии средней степени тяжести, - пояснил он.
Коронавирус выявлен у 245 детей, 65 из них выписано.
Распределение заболевших коронавирусом в Калужской области по возрасту:
Распределение заболевших детей по возрасту:
Тем временем
В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!