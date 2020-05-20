В Калужской области 245 детей заболели коронавирусом

Как мы уже рассказывали, в Калужской области выявили коронавирус у 2871 человека. Из них 664 вылечились, 20 умерли. В среду, 20 мая, врио губернатора Владислав Шапша предоставил информацию о состоянии людей, которые продолжают лечение.

- На сегодня у 65% пациентов болезнь протекает в легкой форме, у 6% болезнь протекает в тяжелой форме и 29% находятся в состоянии средней степени тяжести, - пояснил он.

Коронавирус выявлен у 245 детей, 65 из них выписано.

Распределение заболевших коронавирусом в Калужской области по возрасту:

1122 (из них 271 вылечился) – 18-45 лет,

1085 (258) – 46-64 лет,

364 (60) – 65-80 лет,

245 (65) – до 18 лет,

55 (10) – старше 80 лет.

Распределение заболевших детей по возрасту:

122 (из них 24 вылечились) - от 11 до 17 лет,

57 (20) - от 6 до 10 лет,

47 (15) - от 2 до 5 лет,

19 (6) - до 1 года.

Тем временем

В Калужской области кафе и ресторанам разрешили работать на вынос. Подробности.

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