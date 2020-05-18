Как поменялась ситуация с коронавирусом в Калужской области – графики

На 18 мая в Калужской области подтвердили 2632 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 511 человек вылечились, 19 скончались.
За последние сутки наибольший прирост пациентов отмечен в Калуге (+41 к предыдущему дню), Дзержинском (+10) и Козельском (+10) районах.
Суммарно больше всего случаев Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
Публикуем графики распространения коронавируса в Калужской области на 18 мая:
Тем временем
Калужская область выбилась в лидеры по коронавирусу в Центральном федеральном округе. Данные опубликовал оперативный штаб. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!