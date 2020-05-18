Калужская область выбилась в лидеры по заболевшим коронавирусом

В Калужской области на 100 тысяч населения приходится 248,5 выявленных случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе, если не считать Москву и Московскую область, сообщили KP40 в понедельник, 18 мая, в федеральном оперативном штабе.
Средний показатель по ЦФО - 159,5 на 100 тысяч. Показатель по России находится на уровне 198 человек на 100 тысяч населения.
Наименьший показатель среди регионов ЦФО зафиксирован в Воронежской области: 51,2 выявленных на 100 тысяч.
Приводим также данные соседних с Калужской областью регионов:
Напомним, в нашей области на 18 мая подтвердили 2632 случая COVID-19. Больше всего больных в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
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