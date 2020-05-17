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Как калужский купец пошумел в Лондоне

Татьяна Светлова
Опубликовано: 17.05.2020 22:21 0 467
Как калужский купец пошумел в Лондоне

В начале прошлого века в нашем городе был ­Фалеевский переулок. Находился он практически в центре — ​недалеко от нынешней 3-й больницы, а назывался так потому, что здесь жили крупные калужские предприниматели Фалеевы.

Это были богатейшие купцы, которым принадлежало несколько фабрик и красивые каменные дома.

Многие калужские купцы завидовали им и даже делали заказы архитекторам: «Хочу такой дом, как у Фалеевых».

Создали свою фирму

В ХIХ веке эту фамилию знала вся Калуга. Семён Лаврентьевич Фалеев торговал пушным товаром, китайским чаем и восточными сладостями. Дела шли очень хорошо. Меха он возил продавать даже за границу.

Его сыновья — ​Гаврила, Иван, Алексей и Василий — ​после смерти отца получили 15 тысяч руб­лей серебром и большой родительский дом. В завещании Семён Лаврентьевич приказал своим детям быть дружными и капитал между ними делить не стал. Братья по воле отца решили заниматься семейным бизнесом, открыли в Калуге фирму «Семёна Фалеева сыновья». Выделывали шкуры, да так искусно, что у калужан они имели огромный успех. Ездили в Лондон, возили на выставку гагарий пух, щетину. Привезли оттуда бронзовую медаль. Для Калуги иностранная награда тогда была в диковинку. Неудивительно, что Фалеевы ею очень гордились.

Вскоре братья так развернулись, что приобрели ещё и рогожное производство, которое также быстро стало успешным. Фалеевы, как и другие знаменитые купеческие семьи, имели свои торговые предприятия в Гостином дворе.

А в доме на углу Московской и Садовой улиц (ныне — ​Ленина и Кирова) находилось кожевенное производство Фалеевых. Там работало 25 человек. Все изделия изготавливались вручную.

Помогал городу

Успешные купцы всегда участвовали в жизни города. Одному из Фалеевых — ​Алексею — ​однажды предложили занять пост городского головы. Для братьев это не было неожиданностью: их предки дважды занимали этот пост. Но Алексей отказался. Он был болен и написал прошение, указав, что не может читать в связи с сильной близорукостью, с величайшим трудом подписывает своё имя и имеет двух малолетних сыновей. Прошение приняли во внимание, и Алексея Семёновича больше не тревожили. Но вместе с братьями он всегда помогал городу.

Во время русско-­турецкой вой­ны Фалеевы отдают ­крупные суммы денег на содержание армии. Вместе с предпринимателями Малютиными участвуют в открытии Общественного банка. В праздники банк раздавал милостыню бедным, а также тратил деньги на пособия погорельцам, гимназистам, на ремонт домов калужан, покупку пожарных лошадей, содержание больниц, исправление ограды Пятницкого кладбища и многое другое. Помощь выдавалась не только деньгами, но и продуктами. В целом Банк ­израсходовал более полутора миллионов руб­лей золотом.
Фалеевы участвовали и в постройке работного дома, который предоставлял бедным калужанам возможность заработать.

Отдали особняк под молельный дом

Фалеевы, как и многие другие российские купцы, были старообрядцами. Всей семьёй они ходили молиться в специально построенную для староверов Сошественскую церковь, которая располагалась в Старичковом переулке. Здесь Алексей Фалеев был старостой, заведовал всем церковным имуществом, деньгами. Когда после революции 1917 года эту церковь закрыли, Фалеевы организовали молельный дом в одном из своих особняков. Но через год особняк конфисковали, и богослужение в нём прекратилось. Советская власть поселила здесь сирот.

После революции большая семья Фалеевых распалась. Все  дома и имущество были конфискованы новой властью, многие Фалеевы уехали за границу.

Эта статья была опубликована в №19 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.05.2020 года.

Татьяна Светлова
Опубликовано: 17.05.2020 22:21 0 467
Тэги: общество история
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