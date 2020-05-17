Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 17 мая

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области увеличилось с 2409 до 2518. Выздоровели ещё 16 человек. Всего с болезнью уже справились 489 наших земляков. Скончались 19 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2010 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома, им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 491 (+29 к предыдущему дню),
- Обнинск – 359 (+46),
- Боровский район – 240 (+3),
- Малоярославецкий район – 172 (+9),
- Жуковский район – 113 (+1),
- Людиновский район – 104 (-2),
- Кировский район – 73,
- Думиничский район – 70,
- Дзержинский район – 67 (+4),
- Износковский район – 57,
- Бабынинский район – 46 (+1),
- Козельский район – 29,
- Барятинский район – 27,
- Перемышльский район – 27 (+4),
- Мосальский район – 26,
- Ферзиковский район – 21 (+1),
- Мещовский район – 14 (-1),
- Спас-Деменский район – 13 (-1),
- Тарусский район – 13,
- Медынский район – 11,
- Сухиничский район – 11 (-1),
- Хвастовичский район – 9,
- Ульяновский район – 7,
- Юхновский район – 6,
- Жиздринский район – 2,
- Куйбышевский район – 2.
Тем временем
В Калужской области рассказали, что откроется на первом этапе снятия ограничений. Подробности.
Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.