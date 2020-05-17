Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 17 мая

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области увеличилось с 2409 до 2518. Выздоровели ещё 16 человек. Всего с болезнью уже справились 489 наших земляков. Скончались 19 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2010 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома, им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 491 (+29 к предыдущему дню),

Обнинск – 359 (+46),

Боровский район – 240 (+3),

Малоярославецкий район – 172 (+9),

Жуковский район – 113 (+1),

Людиновский район – 104 (-2),

Кировский район – 73,

Думиничский район – 70,

Дзержинский район – 67 (+4),

Износковский район – 57,

Бабынинский район – 46 (+1),

Козельский район – 29,

Барятинский район – 27,

Перемышльский район – 27 (+4),

Мосальский район – 26,

Ферзиковский район – 21 (+1),

Мещовский район – 14 (-1),

Спас-Деменский район – 13 (-1),

Тарусский район – 13,

Медынский район – 11,

Сухиничский район – 11 (-1),

Хвастовичский район – 9,

Ульяновский район – 7,

Юхновский район – 6,

Жиздринский район – 2,

Куйбышевский район – 2.

Тем временем

В Калужской области рассказали, что откроется на первом этапе снятия ограничений. Подробности.

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