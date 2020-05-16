Что творилось на калужских улицах 200 лет назад

Когда-­то дороги в нашем городе мостили деревянными досками или покрывали известняком. Камнем отделывали только проезжую часть.

Булыжные мостовые были для провинциального города роскошью. Квадратный метр такой дороги стоил 66 копеек — ​деньги по тем временам немалые. С другой стороны, деревянный настил быстро приходил в негодность: доски чернели, трескались и гнили, а от известняка пыль в городе стояла столбом.

В книге «Калуга и калужане: быт и нравы жителей губернского города конца XIX‑начала XX вв.» краевед Евгений Фридгельм приводит интересные факты.

В 1890 году калужский полицмейстер Трояновский объезжал город и пришёл в ужас от состояния дорог. Он тут же указал частным приставам:

«Я был глубоко возмущён отсутствием всякого надзора за нашим захолустьем… Все немощёные улицы: Зелёная, Хроповская, Аптекарская, Пятницкая, Солдатская и ­другие стали невозможны не только для пешехода, но и для извозчиков, да и для телег небезопасны. Они сплошь изрыты свиньями, которые бродят стадами, а коровы пасутся между ними, растаптывая грязь. Все помои и отбросы выливаются прямо на середину улицы безо всякого стеснения. Предписываю в самый кратчайший срок доставить мне списки всех домовладельцев, содержащих свиней, и предложить им немедленно все улицы заровнять и закатать катком в недельный срок. А если свиньи будут бродить по-­прежнему — ​привлечь к законной ответственности».

Первой замостили камнем улицу Московскую, до этого она была покрыта известняком и прохожим приходилось долго очищать свою одежду от белой пыли.

До конца XVIII века калужские улицы погружались по вечерам во тьму. Освещать их начали только с 1778 года.

Сначала фонари были масляными и крепились сбоку столбов, потому что масло горело и капало. В итоге под столбами появлялись жирные лужи. К 1804 году таких светильников в городе насчитывалось около трёхсот. Несмотря на неудобство их использования, эти фонари продержались в нашем городе до середины XIX века. В 1856 году 250 из 400 калужских фонарей стали заправляться спирто-­скипидарной жидкостью. А затем им на смену пришли керосиновые лампы.

Фонари зажигали дворники. За их работой строго следили. Поэтому каждый дворник старался, иначе он мог лишиться места.

В конце XIX века в Калуге появилось и электричество, правда, только в домах богатых калужан. А в 1912 году на центральной улице — ​Садовой (ныне — Кирова) — построили здание электростанции.

Эта статья была опубликована в №20 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.05.2020.