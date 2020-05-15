Дмитрий Денисов рассказал в соцсетях правду о коронавирусе и плитке

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжает активно вести свои страницы в социальных сетях. В «ВКонтакте» он не только рассказывает о своей текущей работе, но и отвечает на вопросы жителей города.

На этой неделе Дмитрий Денисов сообщил неприятную новость: у четырёх сотрудников городской управы подтвердили коронавирус.

- Значительная часть сотрудников переведена на удаленную работу, рабочие помещения 1-2 мая и 10-11 мая дезинфицированы, - пояснил он. - Руководители подразделений следят за соблюдением строгого масочного режима. Распорядился, чтобы был установлен посменный график работы сотрудников. Работающим сотрудникам обеспечена полная безопасность.

Несмотря на это, работа городских чиновников продолжается. На Правом берегу Дмитрий Денисов оценил результаты благоустройства - пешеходные дорожки в сквере Матери, в ближайших от него дворах и на пути к школе №50.

Также в своём видео врио городского головы рассказал, как используется плитка, которую демонтируют в центральной части города.

В другой день вместе с главой региона Владиславом Шапшой и министром дорожного хозяйства Ольгой Ивановой Дмитрий Денисов проверил ход ремонта дорожного покрытия на улицах Советская, Болдина и Луначарского. Работы на них проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На сегодняшний день замена асфальтового покрытия на улице Советской идет с опережением графика, - рассказал в соцсетях Денисов. - Подрядная организация уже укладывает верхний слой асфальта, тротуары мостят плиткой. На улице Болдина ремонт дорожного покрытия осуществляется с отставанием от графика. Простои - до двух-трех дней. Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки ликвидировать отставание. На улице Луначарского проводится фрезерование дорожного покрытия, демонтаж бордюров и тротуарной плитки. Работы идут по установленному графику. Демонтированная тротуарная плитка используется вторично. На правобережье Калуги ее укладывают как на выездах из торговых центров, так и во дворах по просьбам и согласованию с жителями.