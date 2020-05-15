В Калужской области 31 больной коронавирусом находится в тяжёлом состоянии

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 15 мая подтвердили ещё 99 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заражений выросло до 2312. Больше всего больных в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

На данный момент от коронавируса вылечились 434 калужанина, умерли 19. Из 1855 человек, которые продолжают лечение, госпитализированы 508. Остальные 1347 находятся дома.

В больницах 31 пациент в тяжёлом состоянии, 210 в среднем, 267 в лёгком, сообщил в пятницу оперативный штаб.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.