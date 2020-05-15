В Калуге 66% работников вышли из самоизоляции

В Калуге уже 66% работников вернулись к трудовой деятельности. Об этом вечером в четверг, 14 мая, на заседании оперативного штаба заявил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

В два раза увеличилось количество детей, посещающих детские сады.

- Городской транспорт будет работать с учетом действующих требований в прежнем режиме, чтобы обеспечить потребности возрастающего пассажиропотока, - отметил Денисов.

Тем временем

В Калужской области готовятся к открытию магазинов одежды и обуви. Подробности.

Уважаемые читатели, а вы уже работаете? Расскажите в комментариях!