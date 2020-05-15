В Калуге 66% работников вышли из самоизоляции

В Калуге уже 66% работников вернулись к трудовой деятельности. Об этом вечером в четверг, 14 мая, на заседании оперативного штаба заявил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.
В два раза увеличилось количество детей, посещающих детские сады.
- Городской транспорт будет работать с учетом действующих требований в прежнем режиме, чтобы обеспечить потребности возрастающего пассажиропотока, - отметил Денисов.
Тем временем
В Калужской области готовятся к открытию магазинов одежды и обуви. Подробности.
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