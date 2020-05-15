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В Калужской области готовят варианты открытия магазинов одежды и обуви

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2020 07:15 14 4028
В Калужской области готовят варианты открытия магазинов одежды и обуви

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША вечером в четверг, 14 мая, на своих страницах в соцсетях опубликовал ответы на некоторые вопросы, которые калужане оставляли ему в комментариях. В частности, он рассказал, почему некоторым уже разрешили выходить на работу, а кто-то по-прежнему сидит дома.

- Системообразующие предприятия, коммунальная сфера, строительные организации, сельское хозяйство, - все это функционировало без перерывов, - отметил он. - С обязательным исполнением всех необходимых мер безопасности. Сейчас постепенно возобновляют работу все новые предприятия малого и среднего бизнеса. Решения принимаются по согласованию с Роспотребнадзором.

По его словам бизнес должен «дышать», но нельзя забывать о риске для здоровья людей.

- Больше всего вопросов сейчас по магазинам одежды и обуви, - заявил Шапша. - Прорабатываем механизм, как минимизировать риск при их открытии.

Напомним, Роспотребнадзор разработал план по трёхэтапному выходу из ограничений. Власти Калужской области ранее заявляли, что начать первый наш регион рассчитывает до конца нынешней недели. Однако для этого надо увеличить количество коек в больницах. Первый этап как раз предусматривает открытие непродовольственных магазинов ограниченной площади.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2020 07:15 14 4028
Тэги: коронавирус общество владислав шапша
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