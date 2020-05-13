В Калуге выстроилась в очередь к Пенсионному фонду

Как мы уже рассказывали, для поддержки населения в период эпидемии коронавируса в России ввели новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявление можно с 12 мая по 1 октября. Деньги начнут перечислять после 1 июня.

Оформить выплату можно через сайт Госуслуг либо в отделениях Пенсионного фонда. Однако интернет-портал пока не справляется с наплывом посетителей. Жители Калужской области жалуются на перебои в работе ресурса.

Наблюдаются очереди и в отделении Пенсионного фонда на улице Суворова в Калуге. Фото днём в среду, 13 мая, прислал наш читатель.

- При оформлении заявления в качестве заявителя необходимо указывать маму или папу, а не ребенка, - поясняют в калужском Пенсионном фонде. - Выплата перечисляется на расчетный счет заявителя, открытый в банке. Для заполнения заявлений на выплаты в 5 и 10 тысяч вам понадобятся паспорт заявителя, свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты и реквизиты банковского счета заявителя. Уточнить информацию можно по телефонам горячих линий: 50-70-51, 50-70-79, 50-71-03.