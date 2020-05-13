Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2018 до 2115. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 97 человек. Выздоровело 346 пациентов (+85 к предыдущему дню). Количество умерших в регионе за прошедшие сутки увеличилось с 15 до 19.

Напомним, что, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:

Калуга – 450 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 258 (-17),

Боровский район – 207 (+4),

Малоярославецкий район – 165 (-7)

Людиновский район – 95 (+6),

Жуковский район – 80 (-1),

Думиничский район – 79 (-2),

Износковский район – 58,

Кировский район – 56 (+6),

Дзержинский район – 49 (-2),

Бабынинский район – 44 (-3),

Козельский район – 29 (+6),

Барятинский район – 27 (-1),

Мосальский район – 24,

Перемышльский район – 23 (+2),

Ферзиковский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 14,

Мещовский район – 13 (+4),

Сухиничский район – 12,

Тарусский район – 12,

Хвастовичский район – 10 (+2),

Юхновский район – 8 (+1),

Ульяновский район – 7,

Медынский район – 6,

Жиздринский район – 2 (+1).

Куйбышевский район – 2.

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