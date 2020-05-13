Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2018 до 2115. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 97 человек. Выздоровело 346 пациентов (+85 к предыдущему дню). Количество умерших в регионе за прошедшие сутки увеличилось с 15 до 19.
Напомним, что, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:
- Калуга – 450 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 258 (-17),
- Боровский район – 207 (+4),
- Малоярославецкий район – 165 (-7)
- Людиновский район – 95 (+6),
- Жуковский район – 80 (-1),
- Думиничский район – 79 (-2),
- Износковский район – 58,
- Кировский район – 56 (+6),
- Дзержинский район – 49 (-2),
- Бабынинский район – 44 (-3),
- Козельский район – 29 (+6),
- Барятинский район – 27 (-1),
- Мосальский район – 24,
- Перемышльский район – 23 (+2),
- Ферзиковский район – 20 (+1),
- Спас-Деменский район – 14,
- Мещовский район – 13 (+4),
- Сухиничский район – 12,
- Тарусский район – 12,
- Хвастовичский район – 10 (+2),
- Юхновский район – 8 (+1),
- Ульяновский район – 7,
- Медынский район – 6,
- Жиздринский район – 2 (+1).
- Куйбышевский район – 2.
Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.