В Калужской области рассказали, когда ждать отмены ограничений

Во вторник, 12 мая, на заседании областного правительства глава региона Владислав ШАПША напомнил, что особый режим в Калужской области продлён до 31 мая.

- Мы находимся очень близко к показателям по переходу на первый этап выхода из особого режима, - отметил при этом глава региона.

Он сообщил, что для этого должны быть свободны не менее 50% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов.

- Самый важный показатель – количество свободных коек, он должен быть не ниже 50%. Поэтому решение о создании дополнительного коечного фонда оправдано и своевременно, - отметил Шапша.

И.о. министра здравоохранения Алан ЦКАЕВ подтвердил, что в регионе активно создаётся резервный коечный фонд. Пациентов с коронавирусом уже принимает пятый корпус областной больницы, к концу мая их будут лечить также в третьем корпусе. Готовятся к приёму больных больницы в районах. Таким образом, к концу мая в регионе будет 1426 круглосуточных коек, оснащённых кислородом.

- 1200 коек позволит перейти к первому этапу снятия ограничений. Я прошу это сделать в ближайшее время, чтобы до конца недели мы такое решение могли бы принять, - сказал Шапша.

Как мы рассказывали, снятие ограничений на первом этапе позволит заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, гулять с детьми, возобновят работу объекты сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

Тем временем

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