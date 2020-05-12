В Калуге ещё одна больница начала принимать больных коронавирусом

На прошедших выходных Калужская областная больница начала принимать пациентов с коронавирусом COVID-19. Один из переоборудованных корпусов рассчитан на 100 заражённых. Позже планируется открыть ещё один корпус на 100 человек.
Ранее, напомним, в Калуге заболевших коронавирусом госпитализировали в областную инфекционную больницу, больницу Сосновая роща и БСМП. Ожидается, что вскоре больных начнут принимать больница №4 и Детская областная больница.
На данный момент в нашем регионе подтверждён COVID-19 у 1924 человек. Выздоровели 254, скончались 15.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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