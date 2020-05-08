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Владислав Шапша: «Наша общая забота – сделать так, чтобы минимизировать последствия нахождения в этой сложной ситуации»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 13:56 0 323
Владислав Шапша: «Наша общая забота – сделать так, чтобы минимизировать последствия нахождения в этой сложной ситуации»

В четверг, 7 мая, глава Калужской области Владислав ШАПША провёл в формате видеоконференцсвязи заседание консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области. Главной темой стала ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сейчас наблюдается прирост заболевших, особенно это касается территорий рядом с Москвой. В то же время в нашем регионе продолжает формироваться коечный резерв. К уже созданным 500 добавились 265. До конца мая планируется создать ещё около 500 мест для больных коронавирусом.

По информации минздрава, формирование резерва специализированных коек в Калужской области идёт с опережением.

- Принятые меры позволили снизить темп заболеваемости коронавирусной инфекцией, - рассказала руководитель калужского Роспотребнадзора Светлана Рожкова. - Поэтому тем более необходимо ответственно относиться к продолжению противоэпидемических мероприятий.

Владислав Шапша сообщил, что с учетом текущей ситуации принято решение о продлении на территории области до конца мая режима повышенной готовности. На этот же период будет продлен и масочный режим.

Руководитель региона призвал представителей муниципальной власти ответственно отнестись к создавшейся ситуации и, не дожидаясь окончания пандемии, спланировать мероприятия по восстановлению общественной и деловой активности.

Глава области рассказал, что вскоре будет опубликован план по возвращению к нормальной жизни. При этом его можно будет реализовать раньше заявленных сроков, если удастся добиться сокращения числа заболевших.

- Нам придется выводить нашу экономику на рабочий уровень, - сказал Шапша. - Посмотрите на наиболее пострадавшие отрасли, предприятия и предпринимателей. Мы уже приняли решение о предоставлении им преференций, льгот и отсрочек по различным платежам. Наша общая забота – сделать так, чтобы минимизировать последствия нахождения в этой сложной ситуации.

Также на заседании совета обсуждалась подготовка к празднованию 9 Мая. Хоть все официальные массовые мероприятия перенесены, это не значит, что в Калужской области не отмечают День Победы

Муниципалитеты подготовили праздничные мероприятия в новых форматах. Главы администраций районов и городов обратятся к жителям с видеопоздравлениями. В онлайн-режиме пройдут конкурсы, фестивали, выставки, праздничные концерты, поэтические марафоны, экскурсии и флешмобы. На улицах населенных пунктов будет звучать музыка и песни военных лет. Запланированы возложения цветов к Братским могилам, обелискам и памятникам погибшим. Состоится обновленная акция «Бессмертный полк онлайн». В новом формате  пройдет и традиционная акция «Свеча памяти». В рамках проекта «Окна Победы» жители области смогут выйти с портретами героев на балконы, показать их из окон квартир и исполнить вместе фронтовые песни. В рамках Международной акции «Сад Памяти» в дни основных празднований всем, кто проживает в частном доме или находится на даче, предлагается посадить дерево у себя на участке и поддержать акцию в социальных сетях.

Специально для ветеранов и людей пожилого возраста Калужский молодежный симфонический оркестр имени С. Рихтера подготовит музыкальный подарок – военно-патриотическое попурри из известных песен Великой Отечественной войны. Театральные организации запустили флешмоб «Артисты читают стихи о войне».

9 мая на телеканале «Ника» будет показан праздничный видеоконцерт, подготовленный Калужской областной филармонией, прозвучат видеопоздравления от руководства области. 9 мая в 19:00 все желающие смогут присоединиться к проекту «Общероссийское исполнение песни «День Победы».

Важным событием станет открытие 8 мая в Калуге в здании жилого комплекса «Маршал» военно-исторического центра «Маршал Победы – Г.К. Жуков».

В муниципальных образованиях проведена актуализация воинских захоронений. Приведены в порядок 43 крупных военных мемориала области. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 2019 году проведены ремонтные работы на 45 воинских захоронениях. В текущем году будут отремонтированы еще 128. На местах братских захоронений останков воинов, погибших в период Великой Отечественной войны на территории области, установлены 33 мемориала «Вечный огонь», 15 из которых – с круглогодичным горением огня.

- В регионе проделана значительная подготовительная работа, было запланировано большое количество мероприятий, - отметил Владислав Шапша. - Но жизнь внесла свои коррективы, и нам пришлось изменить их формат. Каждый муниципалитет, каждый глава администрации должен найти свое место в списке этих мероприятий. Несмотря на то, что коронавирус создает определенную напряженность и в нашей работе, и в обществе, это не меняет нашего отношения к священному для всех нас празднику. Поэтому прошу вас вместе с жителями своих городов и районов принять участие в федеральных и региональных акциях в том формате, который сегодня возможен.

Владислав Шапша поручил органам местного самоуправления внимательно отнестись к поздравлениям ветеранов и участников войны.

- В этот день, как и в любой другой, они не должны быть забыты.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 13:56 0 323
Тэги: область
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