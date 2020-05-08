Коронавирус в Калужской области, новые данные на 8 мая: сколько человек проверили на COVID-19

На данный момент в Калужской области подтверждено 1564 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 173 человека, скончались 13.

Всего на наличие инфекции обследовано свыше 22 тысяч жителей региона, сообщили вечером 7 мая на заседании консультативного совета глав районов. За прошедшие сутки проведено 684 исследования.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

Тем временем

В Калужской области до 31 мая продлили все ограничения. продолжит действовать режим самоизоляции. Подробности.

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