Коронавирус в Калужской области, новые данные на 7 мая: сколько человек лечится в больницах

В Калужской области на данный момент подтверждены 1486 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 13 человек, вылечились 170.

Вечером в среду на заседании оперативного штаба назвали данные о госпитализированных пациентах с коронавирусом.

В стационарах находится 461 человек. На обсервации - 43, из них 16 детей. Сняты с наблюдения 3117 калужан.

Тем временем

В Калуге магазины перестали обслуживать покупателей без масок. Подробности.

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