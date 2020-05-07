Коронавирус в Калужской области, новые данные на 7 мая: сколько человек лечится в больницах

В Калужской области на данный момент подтверждены 1486 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 13 человек, вылечились 170.
Вечером в среду на заседании оперативного штаба назвали данные о госпитализированных пациентах с коронавирусом.
В стационарах находится 461 человек. На обсервации - 43, из них 16 детей. Сняты с наблюдения 3117 калужан.
Тем временем
В Калуге магазины перестали обслуживать покупателей без масок. Подробности.
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