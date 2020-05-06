Как меняется ситуация с коронавирусом в Калужской области – графики

Как мы уже рассказывали, в Калужской области продолжает резко увеличиваться количество выявленных случаев коронавируса. На 6 мая в нашем регионе зафиксировано уже 1486 заболевших.
Из них 170 человек уже выздоровели, 12 скончались.
Больше всего случаев – в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
Публикуем графики, на которых можно увидеть, как распространяется COVID-19 в нашем регионе.
Суммарное количество выявленных случаев.
Суммарное количество выздоровевших.
Новые случаи по дням.
Распределение заболевших по районам Калужской области.
Тем временем
В Калужской области 2000 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Последние данные назвал главный полицейский. Подробности.
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