61 человек излечился от коронавируса в Калужской области

Как мы рассказывали, в пятницу, 1 мая, в Калужской области 1065 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекции.
По сообщению главы региона Владислава Шапши, к концу дня эта цифра не изменилась.
61 человек выздоровел, 12 - умерли.
Всего на лечении находятся 992 человека.
Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. 99 детей заразились коронавирусом в Калужской области.
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