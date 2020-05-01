61 человек излечился от коронавируса в Калужской области

Как мы рассказывали, в пятницу, 1 мая, в Калужской области 1065 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекции.

По сообщению главы региона Владислава Шапши, к концу дня эта цифра не изменилась.

61 человек выздоровел, 12 - умерли.

Всего на лечении находятся 992 человека.

Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. 99 детей заразились коронавирусом в Калужской области.

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