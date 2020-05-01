Калужская область вошла в десятку по количеству заболевших коронавирусом в России

За сутки в России зафиксировано 7 933 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее количество заражений достигло 114 431.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (+ 3 561), Московской области (+797) и Санкт-Петербурге (+349).

От Калужской области в федеральную статистику пока включены данные, о которых мы сообщали вчера (1006 случаев и рост на 121 за сутки).

Сегодня, напомним, стало известно уже о 1065 заражённых. По количеству заболевших Калужская область поднялась на 10 место в России, опередив соседнюю Брянскую область. Выше нас из соседей только Москва (57 300 случаев), Московская (12 507) и Тульская (1047) области.

Тем временем

99 детей заразились коронавирусом в Калужской области. Общее число заболевших превысило тысячу. Подробности.

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