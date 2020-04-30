Как заразились коронавирусом подопечные дома престарелых в Калужской области

Как мы уже сообщали, очаг коронавируса обнаружили в Новослободском доме-интернате в Думиничском районе.

По данным на утро 30 апреля, коронавирус выявлен у 51 человека. Из них 31 – это подопечные интерната. 27 из них остаются в интернате, троих перевели в больницу «Сосновая роща» в Калугу. При этом тяжелых случаев и случаев средней тяжести нет.

- Пожилые люди чувствуют себя хорошо, но так как у них поднялась температура выше 37, с учётом их возраста - 70-80 лет, мы решили перестраховаться и госпитализировать их, чтобы они находились под наблюдением врачей, - рассказали KP40 в министерстве труда и социальной защиты. - Проведен осмотр всех проживающих, всем назначено лечение. В учреждение направлены дополнительные средства индивидуальной защиты для сотрудников: костюмы, маски, защитные очки, дезинфицирующие средства. Проведена дезинфекция всех помещений. Очаг локализован.

Сотрудников интерната с положительным тестом отправили в изоляцию. Их заменил персонал из 14 человек, которые сдали тест и он показал отрицательный результат. Сегодня уже готовы прийти им на помощь другие сотрудники, которые согласились заменить заразившихся, осталось только дождаться результатов теста на коронавирус. Без подтверждения отсутствия заражения персонал к работе не допускается.

Также всем людям в интернате три раза в день меряют температуру и проводят измерение кислорода в крови.

По одной из версий, которая звучала ранее из разных источников, заражение в Думиничском районе пошло от мужчины, который направлялся в Людиново. Напомним, что туда из Подмосковья в тяжёлом состоянии ехал пассажир. Его госпитализировали. Вскоре он скончался. Есть информация, что в этом же автобусе ехал один из жителей Думиничей. Возможно, он и занес коронавирус в этот район, после чего тот попал и в интернат.

Тем временем

Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 965. За сутки прибавилось сразу 120 пациентов. Подробности.

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