Коронавирус в Калужской области, последние данные на 30 апреля: в каких районах выздоровело больше всего людей

На данный момент в Калужской области известно о 885 случаях коронавирусной инфекции. Такие данные предоставило правительство региона. При этом за день с 32 до 44 выросло количество выздоровевших. Умерли 12 калужан.

Публикуем данные о том, сколько пациентов в разных районах Калужской области ещё лечится, а сколько уже поправилось:

Калуга – 221 лечится, 23 выздоровели,

Боровский район – 145, 5,

Обнинск – 129, 7,

Малоярославецкий район – 77, 2,

Думиничский район – 75, 1,

Бабынинский район – 29, 0,

Людиновский район – 25, 0,

Износковский район – 18, 0,

Кировский район – 17, 0,

Дзержинский район – 15, 0,

Жуковский район – 12, 0,

Козельский район – 10, 2,

Мосальский – 10, 0,

Тарусский район – 9, 1,

Перемышльский район – 9, 0,

Ферзиковский район – 8, 1,

Спас-Деменский – 4, 0,

Барятинский район – 4, 0,

Мещовский район – 3, 0,

Сухиничский район – 3, 0,

Хвастовичский район – 3, 0,

Медынский – 1, 1

Юхновский район – 1, 0,

Ульяновский – 0, 1.

Тем временем

В Калужской области через несколько часов после подписания изменили постановление об обязательном ношении масок. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.