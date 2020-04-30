Коронавирус в Калужской области, последние данные на 30 апреля: в каких районах выздоровело больше всего людей

На данный момент в Калужской области известно о 885 случаях коронавирусной инфекции. Такие данные предоставило правительство региона. При этом за день с 32 до 44 выросло количество выздоровевших. Умерли 12 калужан.
Публикуем данные о том, сколько пациентов в разных районах Калужской области ещё лечится, а сколько уже поправилось:
- Калуга – 221 лечится, 23 выздоровели,
- Боровский район – 145, 5,
- Обнинск – 129, 7,
- Малоярославецкий район – 77, 2,
- Думиничский район – 75, 1,
- Бабынинский район – 29, 0,
- Людиновский район – 25, 0,
- Износковский район – 18, 0,
- Кировский район – 17, 0,
- Дзержинский район – 15, 0,
- Жуковский район – 12, 0,
- Козельский район – 10, 2,
- Мосальский – 10, 0,
- Тарусский район – 9, 1,
- Перемышльский район – 9, 0,
- Ферзиковский район – 8, 1,
- Спас-Деменский – 4, 0,
- Барятинский район – 4, 0,
- Мещовский район – 3, 0,
- Сухиничский район – 3, 0,
- Хвастовичский район – 3, 0,
- Медынский – 1, 1
- Юхновский район – 1, 0,
- Ульяновский – 0, 1.
Тем временем
В Калужской области через несколько часов после подписания изменили постановление об обязательном ношении масок. Подробности.
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